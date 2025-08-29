Інтерфакс-Україна
Події
23:57 29.08.2025

Китай на Радбезі ООН: сподівається на "збереження імпульсу" для діалогу та переговорів, констатує значні розбіжності в позиціях України та РФ

КНР сподівається на "збереження імпульсу" для діалогу та переговорів між Україною та РФ, закликає до деескалації ситуації на полі бою та констатує значні розбіжності в позиціях України та РФ щодо ключових питань для досягнення миру, заявив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан.

"Питання України зараз вступає у критичну фазу для досягнення переговорного врегулювання. Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному вирішенню кризи. Ми вітаємо нещодавню серію контактів і переговорів між Росією та Сполученими Штатами, між Україною та Сполученими Штатами, а також між Європою та Сполученими Штатами", - сказав він на екстреному засіданні Ради безпеки ООН на тему "Підтримка миру та безпеки України" у Нью-Йорку у п'ятницю.

За словами Шуана, Китай вітає, що сторони продовжують взаємодіяти та шукати рішення. Водночас як сказав дипломат, "Росія та Україна продовжують завдавати ударів один по одному за допомогою безпілотників та ракет, що призводить до нових жертв серед цивільного населення та пошкодження інфраструктури, і це викликає глибоке занепокоєння".

"Це також демонструє, що шлях до миру довгий і звивистий, що вимагає більших спільних зусиль від усіх сторін", - додав Шуан.

Зважаючи на це, представник Китаю висловив три зауваження. По-перше, Китай закликає "сторони конфлікту проявити стриманість і спокій, працюючи над якнайшвидшою деескалацією ситуації на полі бою".

"Ми повторюємо наш заклик, що за жодних обставин цивільне населення та цивільна інфраструктура не повинні бути об'єктом нападів. Сторони конфлікту повинні суворо дотримуватися міжнародного гуманітарного права та ефективно захищати безпеку цивільного населення та цивільної інфраструктури", - закликав Шуан.

По-друге, як зазначив він, Китай сподівається, що "всі відповідні сторони зроблять кроки назустріч одна одній і збережуть імпульс для діалогу та переговорів".

"Наразі залишаються значні розбіжності в позиціях і вимогах сторін щодо деяких ключових питань для досягнення миру. Саме тому ще важливіше зберігати довіру, підтримувати відкриті канали комунікації, демонструвати політичну волю, проявляти гнучкість і прагнути якнайшвидше досягти мирної угоди", - сказав заступник постійного представника Китаю.

По-третє, за його словами, Пекин сподівається, що міжнародна спільнота досягне консенсусу щодо створення "позитивної атмосфери для політичного врегулювання кризи".

"Міжнародне співтовариство, зокрема ключові зацікавлені сторони, має активізувати дипломатичні зусилля для забезпечення припинення вогню та сприяння переговорам, тим самим надсилаючи більш позитивні сигнали для просування діалогу", - заявив дипломат.

Також він зазначив, що Китай готовий продовжувати співпрацювати з міжнародною спільнотою, "відіграючи конструктивну роль у сприянні якнайшвидшому політичному вирішенню кризи".

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що на прохання України, підтримане її партнерами, Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у пʼятницю, 29 серпня. Зустріч відбувається у відповідь на останню смертоносну масовану хвилю російських ракетних атак й атак безпілотників на Київ та інші українські міста.

