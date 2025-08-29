Інтерфакс-Україна
19:49 29.08.2025

В Україні потребують евакуації ще майже 240 тис. людей

З 1 червня по 29 серпня евакуйовано майже 62 тис мешканців Донецької області та 7 тис з Дніпропетровської, ще потребують евакуації відповідно 218 тис на 16,5 тис, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябікін.

"З 1 червня по ранок 29 серпня 2025 року з Донецької області евакуйовано майже 62 тис людей, з них понад 400 маломобільних, та близько 5 тис дітей. Потребують евакуації майже 218 тис людей, з яких 1,5 тис маломобільних і 16,5 тисяч дітей. З Дніпропетровської області евакуйовано майже 7 тис людей, з них 402 маломобільні, та 2450 дітей. Наразі потребують евакуації ще 16,5 тисяч людей, це в тому числі 319 маломобільних і 164 дітей", - сказав Рябікін на брифінгу.

Найбільше людей пройшло через транзитний пункт в Павлограді, за серпень більше 7,6 тис людей. Транзитний пункт у Лозовій (Харківська область) запрацював 19 серпня і прийняв понад 883 людей, транзитний пункт у Волоському запрацював 23 серпня і прийняв понад 170 людей.

Одне з гострий і чутливих питань - розміщення маломобільних людей. Для них були визначені певні області. Зокрема, заклади інституційного догляду у Київській області вже на сьогодні прийняли майже 170 людей. Також вже приймають маломобільних людей заклади Рівненської, Кіровоградської областей, додатково готуються місця в Івано-Франківській області.

"Я би хотів закликати органи місцевого самоврядування до більш активної залученості до процесу евакуації, особливо ті громади, з яких відбувається евакуація. Тому що це їхні люди і вони мають допомагати їм на всіх етапах евакуації: від моменту переміщення до моменту інтеграції в новій приймаючій громаді", - наголосив Рябікін.

Теги: #евакуація #статистика

