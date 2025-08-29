Інтерфакс-Україна
Події
19:16 29.08.2025

Зеленський обговорив євроінтеграцію України з керівником альянсу зелених і лейбористів у парламенті Нідерландів

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі керівником фракції альянсу партій зелених і лейбористів у Палаті представників Генеральних штатів Нідерландів Франсом Тіммермансом та обговорив з ним, зокрема, питання євроінтеграції України, посилення української протиповітряної оборони та фінансування внутрішнього виробництва зброї.

Зеленський подякував Нідерландам за вагому підтримку України та українських родин від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

"Дякую за ваші резолюції в парламенті, які допомагають посилити армію, людей, енергетику, а також багато іншого", – цитують його слова у повідомленні сайті Офісу президента.

Зеленський наголосив на важливості створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України та відзначив нову програму PURL, у межах якої Нідерланди виділили $500 млн на закупівлю американської зброї.

"Ми зараз бачимо, як програма PURL через НАТО дає можливість купувати американську зброю і як це працює. Це дуже добре, що Нідерланди стали першою країною, яка використала програму PURL, і ми отримали цю зброю", – зауважив він.

Також під час зустрічі обговорили посилення української ППО, фінансування внутрішнього виробництва зброї, зокрема збільшення інвестицій у виготовлення дронів, і продовження підтримки.

"За два місяці в Нідерландах відбудуться вибори. Багато речей – невизначені. Але в одному ми впевнені: підтримка України не зміниться. Єдине, що може статися, – ця підтримка зросте", – наголосив Франс Тіммерманс.

Він переконаний, що однією з гарантій безпеки має стати членство України у Євросоюзі. Він зауважив, що докладатиме всіх можливих зусиль для прискорення вступу України до ЄС.

"Я думаю, що Євросоюз повинен мати енергетичний союз, і не має сенсу, щоб Україна не була членом такого союзу. Я думаю, що є всі можливості, щоб Україна могла стати членом енергетичного союзу навіть до того, як вона стане членом Європейського Союзу", – зазначив Франс Тіммерманс.

Як відомо з відкритих джерел, альянс Зелених та партії Труда (GroenLinks, GL; Partij van de Arbeid, PvdA), альянс екологічної та соціал-демократичної партій, лівоцентристський, був сформований в 2022 році. Альянс GL-PvdA опозиційний, має 28 місць із 150 в Генеральних штатах після виборів 2023р.

Позачергові парламентські вибори в Нідерландах призначені на жовтень 2025р.

 

Теги: #нідерланди #зеленський

