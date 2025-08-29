Інтерфакс-Україна
Події
18:19 29.08.2025

Через ворожі атаки на Сумщині поранено трьох людей

Фото: Сумська ОВА

Внаслідок повітряних атак російських окупантів у Сумській області поранено трьох мирних жителів, повідомив у п'ятницю голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Шосткинський район. Ворожа керована авіабомба влучила у житловий будинок у селі Зноб-Новгородської громади. Спалахнула пожежа, будинок згорів. Пошкоджено також сусідні домогосподарства. Поранення отримала 57-річна власниця будинку. Жінку з тяжкими травмами госпіталізували", - написав Григоров в Телеграмі.

За його словами, у Великописарівській громаді (Охтирський р-н) внаслідок удару дрона поранено двох людей – 62-річного чоловіка та 30-річну жінку. Їх госпіталізували.

Теги: #атаки_рф #сумська_область

