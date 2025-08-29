Інтерфакс-Україна
Події
17:10 29.08.2025

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки, бої тривають у двох локаціях

Фото: 33 омбр

Найбільш напруженою залишається покровський напрямок фронту, де з початку доби та станом на 16:00 ворог здійснив 23 атаки на позиції Сил оборони, загалом на всій лінії фронту за цей період зафіксовано 56 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"На покровському напрямку сьогодні ворог 23 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Маяк, Заповідне, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне та у напрямках Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки. Бої тривають у двох локаціях", - йдеться у зведенні Генштабу у телеграмі у п'ятницю.

Як повідомлялося, за даними президента України Володимира Зеленського на цьому напрямку ворог зосередив більше 100 тисяч особового складу, готують чергові наступальні дії.

На лиманському напрямку російські війська атакували 17 разів – біля Карпівки, Колодязів та у бік Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки. Наразі продовжуються сім боєзіткнень. На сіверському напрямку противник двічі намагався йти вперед поблизу Григорівки та Переїзного — всі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів були відбиті. На краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку у напрямку Васюківки.

На торецькому напрямку противник атакував позиції ЗСУ у районах Щербинівки, Торецька та у напрямку населених пунктів Клебан Бик, Катеринівка, Русин Яр, Полтавка. Два з шести боєзіткнень продовжуються.

Повідомляється, що на північно-слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши три керовані авіабомби, а також здійснив 101 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили чотири атаки на позиції наших військ у районі Глибокого та в бік Фиголівки, Кутьківки. Два боєзіткнення тривають. На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався штурмувати позиції українських підрозділів. На новопавлівському напрямку наші оборонці відбили п’ять атак ворога у районі населеного пункту Воскресенка та у бік Філії, Олександрограда.

На гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. На Оріхівському напрямку противник двічі без успіху намагався прорвати оборону ЗСУ. На придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм. Авіація ворога вдарила в районах населених пунктів Львове та Ольгівка.

Як повідомляє Генштаб, загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти Чорнозем, Грем’яч Чернігівської області; Ситне, Товстодубове, Кореньок, Біла Береза, Бояро-Лежачі, Зарічне Сумської області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кренидівка.

Теги: #генштаб_зсу #покровський_напрямок #зведення

