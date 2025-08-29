Міносвіти працює над шкільними програмами, які будуть менш перенавантажені і забезпечуватимуть міжгалузеві зв'язки

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що міністерство працює над шкільними програмами, які будуть менш перенавантажені і забезпечувати міжгалузеві зв'язки.

"Планує. Насправді ми маємо перенавантажені програми, безумовно. Я сам батько, я сам бачив моїх дуже старанних дітей, які вивчають дуже багато, дуже старанно, бо не хочуть розчаровувати вчительку, і дуже непотрібного. Окреме завдання, яке перед собою ставили, коли прийшли в міністерство - завдання раціоналізувати програми", - сказав Лісовий в інтерв'ю проєкту "Newsмейкер" на телеканалі "Інтер", відповідаючи на запитання, чи планує Міносвіти оновити норми домашніх завдань в школах.

Міністр зазначив, що це є непросте завдання, яке має цілий спектр проблем: перенавантаженість; велика кількість не синхронізованого контенту і незабезпечені міжгалузеві зв'язки; питання чіткого формування наскрізних освітніх цілей.

За його словами, наразі міністерство працює над новими концепціями освітніх галузей, на їх основі над новими модельними програмами, а далі над підручниками і методичним інструментарієм.

"З огляду на раціональність навантаження, на формування цілісної картини світу у дитини, з огляду на прикладні орієнтири, тобто прикладні знання, які можуть бути застосовані в одному предметі при вивченні іншого, в житті, в проектній діяльності, в соціальному підприємництві. Ці речі нами зараз відпрацьовуються", - розповів Лісовий.