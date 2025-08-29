"Метінвест Політехніка" уклала меморандум з Дніпровською політехнікою та розробляє спільну програму отримання подвійних дипломів - ректор

Гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка" уклав меморандум з Дніпровською політехнікою та розробляє спільну програму отримання подвійних дипломів, повідомив ректор недержавного гірничо-металургійного університету "Метінвест Політехніка" Олександр Поважний на форумі Forbes University від видання Forbes Ukraine, що пройшов у Києві.

На його думку, аби повернути популярність інженерним професіям, технічні університети країни мають співпрацювати й створювати синергію.

"Саме для цього ми уклали меморандуми з Київською та Дніпровською політехніками й маємо багато планів щодо подальшої співпраці. Зокрема, ми розробляємо спільну програму отримання подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою. Це надзвичайно важливо, адже кожен технічний університет має робити все можливе для розвитку та підвищення престижу інженерної праці. Завдяки цьому ми отримуємо більше можливостей для відбору студентів, розширюємо кадровий потенціал і створюємо умови для розвитку наших університетів", - відзначив Поважний.

При цьому він констатував, що університет також є майданчиком для інновацій, бере участь у наукових дослідженнях та програмах операційних покращень, де викладачі та студенти вирішують складні завдання бізнесу. Це є вагомою перевагою як для університету, так і для компанії.

Ректор "Метінвест Політехніки" зазначив, що для подолання кризи середньої освіти та підвищення рівня підготовки з точних наук університет співпрацює з професійно-технічними закладами, долучаючись до експертизи програм, навчального процесу та розвитку лабораторно-практичної бази.

"Ми підтягуємо студентів до рівня вишу, роблячи це завдяки додатковим програмам, практичній орієнтації навчання та співпраці з профтехзакладами, щоб показати: фізика, математика та інші базові науки - це реальні інструменти майбутнього успіху інженера", - підкреслив він.

"Метінвест Політехніка" заснований у червні 2020 року групою "Метінвест", а 2022 року відбувся перший набір студентів.