Економіка
16:26 09.10.2025

"Метінвест" у рамках підвищення цікавості до інженерних спеціальностей пропонує фінпідтримку 50 тис. грн

Гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка" у рамках підтримки до зацікавленості до інженерних спеціальностей пропонує фінансову підтримку 50 тис. грн.

Згідно з інформацією, істотним бонусом працевлаштування на комбінаті є фінансова підтримка у вигляді 50 тис. грн додатково до заробітної плати за програмою "Перше робоче місце".

При цьому відзначається, що студенти Придніпровського металургійного фахового коледжу отримали можливість дізнатися про перспективи працевлаштування та кар'єрного зростання на "Каметсталь".

Як повідомлялось, "Метінвест Політехніка" має намір розширювати підготовку фахівців ГМК у країнах, де розташовані активи групи "Метінвест", зокрема, у Болгарії та Італії.

"Метінвест Політехніка" заснований у червні 2020 року групою "Метінвест", а 2022 року відбувся перший набір студентів.

