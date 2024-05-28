Економіка

17:54 28.05.2024

ЄБРР підтримуватиме Україну до кінця війни в межах EUR1,5 млрд на рік

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ЄБРР підтримуватиме Україну до кінця війни в межах EUR1,5 млрд на рік

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) від початку повномасштабного вторгнення профінансував проєкти в усіх галузях економіки України на EUR4 млрд і продовжить цю підтримку, доки ситуація не зміниться; після війни фінансування буде збільшено для відновлення країни, повідомила асоційований директор, старший банкір агробізнесу ЄБРР Анна Лебединець.

"З початку повномасштабного вторгнення ми профінансували проєктів на EUR4 млрд, маю на увазі всі галузі економіки. Є таке бачення, що приблизно в такому самому обсязі ми маємо підтримувати економіку під час війни, доки ситуація не зміниться. Приблизно EUR1,5 млрд на рік", - сказала вона на конференції Grain Storege Forum у Києві у вівторок.

Лебединець висловила впевненість, що після війни потреби бізнесу у фінансуванні збільшаться, оскільки буде більше бажання інвестувати в його розвиток, а також буде потреба відбудовувати зруйноване в пришвидшеному темпі.

Серед найчастіших запитів клієнтів банку з агросектору представниця ЄБРР назвала розвиток рослинництва, тваринництва, а також активний інтерес до біоенергетики.

"Компанії дійсно думають і здійснюють розрахунки для розвитку біогазу та біоетанолу. Маємо вже приклади в Україні підтриманих проєктів. Крім того, багато хто думає над тим, як можна переробляти більше в Україні й створювати додану вартість у країні", - розповіла Лебединець і додала, що останнім часом почастішали запити на розвиток борошномельних підприємств.

Вона відзначила зростання запитів для розвитку бізнесу на заході України, а також відкриття його структурних підрозділів за кордоном.

За інформацією старшого банкіра агробізнесу ЄБРР, фінансова установа вже напрацювала низку механізмів для страхування воєнних ризиків для створюваних бізнесів та інвестицій.

Крім того, наприкінці 2024 року ЄБРР зможе запропонувати інструмент страхування товарів, які перебувають на зберіганні або які пересувають усередині України, де ризики значно вищі, ніж за межами держави, що воює.

"Це не дуже простий процес. Думаю, що до кінця року це має запрацювати", - наголосила старший банкір агробізнесу ЄБРР.

Теги: #єбрр #фінпідтримка

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