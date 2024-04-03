"Метінвест Політехніка" випустила перших дипломованих фахівців за сучасними інженерно-технічними спеціальностями

Перший в Україні недержавний гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка", заснований групою "Метінвест", випустив перших в історії 143 магістрів - спеціалістів за сучасними інженерно-технічними спеціальностями.

Згідно з пресрелізом, випускники отримали дипломи, що дають змогу працювати на будь-яких підприємствах світу - всі освітні програми акредитовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Вручення дипломів відбулося 3 квітня в Києві. У церемонії брали участь керівництво університету та групи "Метінвест", представники Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Федерації металургів України, ректори технічних вишів країни.

Студенти навчалися за 11 освітніми програмами. Зі 143 магістрів 89 склали атестацію на відмінно, а 35 студентів отримали дипломи з відзнакою. Обрані спеціальності охоплювали: інтелектуальні системи управління в гірничо-металургійному виробництві, бізнес-процеси та операційну ефективність, комп'ютерні науки та цифровий інтелект, аудит і консалтинг безпеки праці, інноваційні технології та системи захисту довкілля, проєктне управління змінами в гірничо-металургійному бізнесі, комп’ютерне конструювання мехатронних систем, інноваційну діяльність у матеріалознавстві, сучасні технології прокатного виробництва, металургію сталі та новітні технології розроблення родовищ корисних копалин.

Під час навчання студенти пройшли понад 200 лекцій, більше ніж 500 практик і офлайн-сесії - понад 200 годин практикумів на підприємствах "Метінвесту" в Кам'янському, Запоріжжі та Кривому Розі.

"Метінвест Політехніка" заснований у червні 2020 року групою "Метінвест", а 2022 року відбувся перший набір студентів.