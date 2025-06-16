"Метінвест" за 5 років спрямував на університет "Метінвест Політехніка" 513 млн грн

Гірничо-металургійна група "Метінвест" за 5 років існування університету "Метінвест Політехніка" спрямувала у створення матеріальної бази та розвиток вишу 513 млн грн.

"Перед нами стоїть завдання закривати дефіцит персоналу - зараз у "Метінвесті" відкрито майже 4 тисячі вакансій - саме за рахунок власно підготовлених спеціалістів. І ми сподіваємось, що "Метінвест Політехніка" й надалі залишатиметься флагманом технічної освіти в Україні", - відзначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом групи "Метінвест" Тетяна Петрук.

Згідно з пресрелізом у понеділок, "Метінвест Політехніка" стала першим в Україні втіленням ідеї – інтегрувати великий бізнес у структуру технічної освіти.

За п’ять років понад 1080 студентів вступили на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру "Метінвест Політехніки". 970 слухачів пройшли курси підвищення кваліфікації з металургії, гірництва, розвитку soft skills, а 4150 працівників підприємств Метінвесту - тренінги з безпеки праці та мовні курси. Університет вже випустив 267 магістрів.

Усі студенти проходять офлайн-сесії та виробничу практику на підприємствах "Метінвесту" в Україні - у Кривому Розі, Запоріжжі, Кам’янському - та на виробничих майданчиках за кордоном. У 2024 році університет започаткував перші міжнародні стажування на підприємстві Promet Steel (Болгарія). А в червні цього року для студентів розпочалася практика в компанії Danieli, що є світовим лідером індустріальних інновацій з офісами в Італії та Австрії.

"Метінвест Політехніка" заснований у червні 2020 року групою "Метінвест", а 2022 року відбувся перший набір студентів.