Інтерфакс-Україна
Події
09:34 29.08.2025

Однорічний хлопчик і чоловік постраждали через атаку ворога на Запоріжжі

1 хв читати

Двоє людей постраждали, в тому числі однорічний хлопчик, внаслідок ворожої атаки на Запорізький район, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"59-річного чоловіка поранено - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Вночі ворог атакував Малокатеринівку. Зруйновані приватні будинки, виникли пожежі, пошкоджені будівлі. Двоє людей постраждали, в тому числі однорічний хлопчик", - написав Федоров у телеграм-каналі у п’ятницю.

Теги: #запорізька_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:48 29.08.2025
У Києві тривають роботи на місці руйнувань внаслідок ворожого обстрілу

У Києві тривають роботи на місці руйнувань внаслідок ворожого обстрілу

08:19 29.08.2025
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

07:36 29.08.2025
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

05:56 29.08.2025
Ворог продовжує обстрілювати інфраструктуру Сумщини, є постраждала - ОВА

Ворог продовжує обстрілювати інфраструктуру Сумщини, є постраждала - ОВА

19:08 28.08.2025
Коворкінг LIFT99 пошкоджено внаслідок ракетної атаки

Коворкінг LIFT99 пошкоджено внаслідок ракетної атаки

09:48 28.08.2025
В Запорізькій області до кінця року мають працювати 24 підземні школи - речник ОВА

В Запорізькій області до кінця року мають працювати 24 підземні школи - речник ОВА

10:35 27.08.2025
Окупанти 27 разів обстрілювали населені пункти Донецької області за добу, двоє мирних загинули

Окупанти 27 разів обстрілювали населені пункти Донецької області за добу, двоє мирних загинули

10:22 27.08.2025
Окупанти 60 разів обстрілювали населені пункти Сумської області за добу, троє поранених

Окупанти 60 разів обстрілювали населені пункти Сумської області за добу, троє поранених

08:52 27.08.2025
Кількість постраждалих через ворожі атаки в Запорізькій області зросла до двох

Кількість постраждалих через ворожі атаки в Запорізькій області зросла до двох

08:37 27.08.2025
Пожежа й пошкодження житлового будинку внаслідок атаки ворожих дронів та артобстрілів у Дніпропетровській області

Пожежа й пошкодження житлового будинку внаслідок атаки ворожих дронів та артобстрілів у Дніпропетровській області

ВАЖЛИВЕ

Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

Директор ДБР: До суду цього року передано матеріали щодо 75 правоохоронців за обвинуваченням у катуванні

На НВМК відбулися перші почесні поховання невідомих Захисників

ПС ЗСУ: Збито 46 ворожих БпЛА із 68, є влучання у 9 локаціях

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 109 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

Директор ДБР: До суду цього року передано матеріали щодо 75 правоохоронців за обвинуваченням у катуванні

На НВМК відбулися перші почесні поховання невідомих Захисників

Зеленський в День пам'яті захисників: Ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається

Ворог ударив дронами по молоковозу на Сумщині

Обстріли Херсонщини: 2 людини загинули, 9 поранено

ПС ЗСУ: Збито 46 ворожих БпЛА із 68, є влучання у 9 локаціях

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 109 од. спецтехніки

29 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

"Інтерпайп" разом з міською владою Дніпра залучила в екосистему техосвіти 13 тисяч школярів та студентів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА