Однорічний хлопчик і чоловік постраждали через атаку ворога на Запоріжжі

Двоє людей постраждали, в тому числі однорічний хлопчик, внаслідок ворожої атаки на Запорізький район, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"59-річного чоловіка поранено - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Вночі ворог атакував Малокатеринівку. Зруйновані приватні будинки, виникли пожежі, пошкоджені будівлі. Двоє людей постраждали, в тому числі однорічний хлопчик", - написав Федоров у телеграм-каналі у п’ятницю.