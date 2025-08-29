Інтерфакс-Україна
09:05 29.08.2025

Ворог ударив дронами по молоковозу на Сумщині

Російські війська вранці в п'ятницю вдарили дронами по молоковозу та легковому автомобілю на прикордонні Сумської області, повідомляє Сумська ОВА.

"Ворог атакував цивільні автівки на прикордонні. Сьогодні зранку російські дрони вдарили по молоковозу та легковику у двох селах Новослобідської громади. Люди не постраждали", - ідеться в повідомленні.

В ОВА закликають мешканців прикордонних громад бути максимально обережними та без потреби не пересуватись поблизу кордону через загрозу ворожих атак цивільних авто.

