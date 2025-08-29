09:05 29.08.2025
Ворог ударив дронами по молоковозу на Сумщині
Російські війська вранці в п'ятницю вдарили дронами по молоковозу та легковому автомобілю на прикордонні Сумської області, повідомляє Сумська ОВА.
"Ворог атакував цивільні автівки на прикордонні. Сьогодні зранку російські дрони вдарили по молоковозу та легковику у двох селах Новослобідської громади. Люди не постраждали", - ідеться в повідомленні.
В ОВА закликають мешканців прикордонних громад бути максимально обережними та без потреби не пересуватись поблизу кордону через загрозу ворожих атак цивільних авто.