Ворог ударив дронами по молоковозу на Сумщині

Російські війська вранці в п'ятницю вдарили дронами по молоковозу та легковому автомобілю на прикордонні Сумської області, повідомляє Сумська ОВА.

"Ворог атакував цивільні автівки на прикордонні. Сьогодні зранку російські дрони вдарили по молоковозу та легковику у двох селах Новослобідської громади. Люди не постраждали", - ідеться в повідомленні.

В ОВА закликають мешканців прикордонних громад бути максимально обережними та без потреби не пересуватись поблизу кордону через загрозу ворожих атак цивільних авто.