29 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1283 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1283 RUSSIAN AGRESSION

29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, День пам'яті Іловайської трагедії.

Також сьогодні Міжнародний день каберне, Міжнародний день дії проти ядерних випробувань, День народження мотоцикла.

Православна церква вшановує мученицьку смерть Івана Хрестителя.

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність

Цей пам’ятний день був встановлений указом президента України 23 серпня 2019 року. Дата приурочена до трагічних подій Іловайської операції 2014 року, коли українська армія зазнала значних втрат. Символом цього дня є квітка соняшника, оскільки багато українських воїнів загинули на полях із соняшниками під час виходу з Іловайського котла.

Цей день є важливим нагадуванням про героїзм та самопожертву українських захисників, які віддали своє життя за свободу та незалежність України.

29 серпня 2024 року минають одинадцяті роковини завершення боїв за Іловайськ Донецької області

Вони тривали з 6 по 29 серпня 2014 року й увійшли в історію під назвою "Іловайський котел".

Тоді українська армія втратила 366 воїнів, десятеро із загиблих були родом із Донеччини. 429 — отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 — потрапили у полон.

Це спонукало українську сторону погодитися на умови Мінського перемир’я, підписаного 5 вересня 2014 року в білоруській столиці.

29 серпня — День пам'яті українських захисників, які загинули за Україну. Цього дня вшановують пам'ять всіх українських бійців — і тих, які загинули у 2014 році під час виходу з Іловайська.

Міжнародний день каберне

Це свято було започатковане 2010 року Ріком Бакасом у Каліфорнії. Метою цього дня є популяризація сорту винограду Каберне Совіньйон, який є одним із найпоширеніших і найулюбленіших червоних вин у світі.

Каберне Совіньйон відомий своєю стійкістю до різних кліматичних умов і здатністю рости навіть у складних умовах. Вино з цього сорту винограду має високий вміст танінів, що робить його корисним для серцево-судинної системи та боротьби з діабетом 2-го типу.

Міжнародний день дії проти ядерних випробувань

Заснований Генасамблеєю ООН 2009 року. Ініціатором цього дня став Казахстан, який саме 29 серпня 1991 року закрив головний ядерний полігон СРСР під Семипалатинськом. Метою цього дня є підвищення обізнаності про наслідки ядерних випробувань та заклик до їх повного припинення. Від часу створення ядерної зброї у світі було проведено понад 2000 випробувань, які мали значні негативні наслідки для здоров’я людей та довкілля.

День народження мотоцикла

Присвячений винаходу першого мотоцикла, який був створений німецькими винахідниками Готлібом Даймлером та Вільгельмом Майбахом 1885 року. Їхній винахід, відомий як "повоз для верхової їзди з керосиновим двигуном", став першим у світі мотоциклом. Цей двоколісний транспортний засіб мав дерев’яну раму, ремінну передачу та одноциліндровий двигун потужністю 0,5 кінської сили. Він міг розвивати швидкість до 12 км/год, що на той час було значним досягненням.

Цього дня народилися:

150 років від дня народження Лонгина (Льонґина) Михайловича Цегельського (1875-1950), українського дипломата, адвоката, журналіста, видавця, громадсько-політичного та державного діяча;

110 років від дня народження Інґрід Берґман (1915-1982), шведської акторки кіно, театру, радіо та телебачення, автобіографістки;

100 років від дня народження Дмитра Семеновича Катиніна (1925-2011), українського графіка, художника;

80 років від дня народження Михайла Семеновича Каца (1945-2004), українського художника кіно, кінорежисера, сценариста;

80 років від дня заснування (1945) Івано-Франківської обласної бібліотеки для дітей.

Ще в цей день:

1929 - Німецький дирижабль "Граф Цепелін" завершує першу навколосвітню подорож;

1944 - Розпочинається Словацьке національне повстання проти нацистів;

1946 - До ООН приймають Швецію, Королівство Афганістан і Ісландію;

1965 - У Львові відбуваються збори прибічників євангельських християн-баптистів, в яких бере участь майже 400 представників із різних регіонів СРСР;

1964 - Прем'єра мультфільму Волта Діснея "Мері Поппінс";

1966 - У Сан-Франциско група The Beatles дає свій останній концерт;

1992 - Відбувається перепоховання мощей патріарха Йосипа Сліпого у Храмі Святого Юра у Львові;

1994 - Oasis випускають дебютний альбом "Definitely Maybe", диск згодом очолює чарт Великої Британії;

1999 - У Донецьку відкривають прижиттєвий пам'ятник Сергію Бубці;

2014 - Розстріл української колони під час виходу з-під Іловайська (Іловайська трагедія).

Церковне свято:

Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя

Це свято вшановує мученицьку смерть Івана Хрестителя, який був обезголовлений за наказом Ірода Антипи. Згідно з Євангеліями, Ірод Антипа ув’язнив Івана Хрестителя за те, що той публічно докоряв Іроду за розлучення з першою дружиною та незаконне взяття Іродіади, дружини свого брата. Під час святкування дня народження Ірода дочка Іродіади, Саломія, танцювала перед гостями і так догодила Іроду, що він пообіцяв виконати будь-яке її бажання. За порадою матері, Саломія попросила голову Івана Хрестителя на таці. Цей день є одним із найдавніших церковних свят і супроводжується суворим постом. Віряни згадують про важливість покаяння та духовного очищення, яке проповідував Іван Хреститель.

Іменини: Іван.