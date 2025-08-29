Інтерфакс-Україна
01:20 29.08.2025

Зеленський провів онлайн-зустріч з новим президентом Польщі та іншими лідерами для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

(розширена, змінено заголовок, доданий текст після 5 абз.)

Київ. 29 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Польщі Каролем Навроцьким для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій.

"Дякую Каролю Навроцькому за проведення важливої зустрічі. Це була цінна можливість синхронізувати наші позиції напередодні великих дипломатичних подій. Вкрай важливо, що ми підтримуємо постійну координацію, працюючи пліч-о-пліч, аби єдина європейська позиція була чітко почута у Вашингтоні", - написав він в телеграмі.

Президент також подякував польському колезі, прем'єр-міністру Данії Метте Фредеріксен, президенту Литви Гітанасу Наусєді, президенту Естонії Алару Карісу та президенту Латвії Едгарсу Рінкевичсу за слова підтримки та щирі співчуття у зв’язку з російським ударом в ніч на четвер.

"Ми також глибоко засмучені новиною про катастрофу з винищувачем F-16, у якій загинув польський пілот. Наші серця з родиною та близькими загиблого. Наша сила – у нашій єдності. І дуже тішить, що наша позиція єдина: для досягнення миру необхідно чинити більший тиск на Росію", - наголосив Зеленський.

Український лідер підкреслив, що санкції є дієвими та мають залишатися на столі. "Відмова Москви брати участь у форматі лідерів повинна отримати відчутні рішення у відповідь", - зазначив він.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, лідери висловили співчуття у зв’язку з російською атакою на цивільні об’єкти в ніч на четвер.

Зеленський поінформував, що внаслідок обстрілу лише в Києві загинуло 19 людей, серед них четверо дітей. Десятки постраждалих перебувають у лікарнях. За його словами, Росія застосувала майже 600 дронів і 31 ракету, зокрема балістику. Багато будівель зруйновані або пошкоджені, серед них – офіси Євросоюзу та Британської Ради в Україні, а також посольство Азербайджану.

"Це відповідь Путіна на заклики світу зупинити війну. Росія відмовилася припиняти вбивства – вони навіть сказали "ні" президенту Трампу. Ми бачимо негативні сигнали від Росії щодо можливого саміту на рівні лідерів. Чесно кажучи, ми вважаємо, що Путін досі зацікавлений лише у продовженні цієї війни. Саме тому нам потрібен новий сильний тиск на Росію – жорсткі санкції, сильні тарифи як з боку Європи, так і з боку Америки", – зазначив він.

Окремо Зеленський наголосив на важливості гарантій безпеки. Основою має бути сильна українська армія, що охоплює довгострокове фінансування українських військових, постачання зброї та виробництво озброєнь.

"Коли ми говоримо про гарантії безпеки, нам потрібні чіткі відповіді: хто допоможе нам захищатися на землі, у повітрі та на морі, якщо Росія знову нападе. І як саме ви можете взяти участь – я прошу вас визначити свою роль", – сказав глава держави.

Президент відзначив те, що США готові стояти поряд із Європою в наданні гарантій безпеки, саме тому важливо, щоб кожен визначив свій внесок.

"Ми домовилися з президентом Трампом, що Америка буде частиною гарантій безпеки. Це добре, і це надзвичайно важливе рішення. Президент Трамп вважає, що європейці повинні очолити цей процес, але Америка готова долучитися й допомогти координувати його", – наголосив він.

Лідери Польщі, Литви, Естонії, Латвії та Данії одностайно наголосили на необхідності подальшого тиску на Росію через санкції та посилення безпекових гарантій для України. Вони підкреслили, що рішення щодо України не можуть ухвалюватися без її участі, а єдиним реальним шляхом до миру є сила й консолідована підтримка партнерів.

При цьому важливо чітко визначити зобов’язання кожної країни у сфері безпеки, розширювати військову коаліцію та підтримувати розвиток української оборонної промисловості, яка здатна нарощувати виробництво за умови належного фінансування.

Джерело: https://president.gov.ua/news/lideri-ukrayini-polshi-litvi-latviyi-estoniyi-ta-daniyi-prov-99841

Теги: #польща #президенти #зустріч

