У Софіївській Борщагівці зупинили розважальний захід, проведення якого не було погоджено з військовими

Правоохоронці зупинили розважальний захід в одному з житлових комплексів Софіївської Борщагівки, проведення якого не було погоджено з військовими, повідомив глава Київської ОВА Микола Калашник.

"Сьогодні змушений жорстко відреагувати на ситуацію, що склалася в одному з житлових комплексів Софіївської Борщагівки. У соціальних мережах та телеграм-каналах поширювалося відео, де відбувається гучний концерт із залученням великої кількості людей. Захід, що сьогодні організували не мав такого погодження. Тому відразу звернувся до поліції для відповідного реагування", - написав він в телеграмі.

За словами Калашника, наразі це дійство зупинено, люди розійшлися. Адміністративні матеріали за статею 185-1 КУпАП складено на організатора заходу та очільника Борщагівської селищної ради.

Калашник додав, що цього тижня він провів чергове засідання Ради оборони області, де в присутності керівників силових структур, голів районів та громад довів рішення уряду про порядок проведення масових заходів, які можуть відбуватися виключно за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог.

"Особливо обурює те, що ці дні в Києві та області є днями жалоби за жертвами жорстокої ворожої атаки, внаслідок якої загинуло 21 киянин. У час, коли ми схиляємо голови в скорботі, подібні святкові заходи є неприпустимими", - наголосив глава ОВА.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кабінет міністрів зобов′язав масові і урочисті заходи в областях узгоджувати з військовим керівництвом, а в Києві – з Генеральним штабом ЗСУ.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/6792