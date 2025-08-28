Інтерфакс-Україна
Події
22:53 28.08.2025

У Софіївській Борщагівці зупинили розважальний захід, проведення якого не було погоджено з військовими

2 хв читати

Правоохоронці зупинили розважальний захід в одному з житлових комплексів Софіївської Борщагівки, проведення якого не було погоджено з військовими, повідомив глава Київської ОВА Микола Калашник.

"Сьогодні змушений жорстко відреагувати на ситуацію, що склалася в одному з житлових комплексів Софіївської Борщагівки. У соціальних мережах та телеграм-каналах поширювалося відео, де відбувається гучний концерт із залученням великої кількості людей. Захід, що сьогодні організували не мав такого погодження. Тому відразу звернувся до поліції для відповідного реагування", - написав він в телеграмі.

За словами Калашника, наразі це дійство зупинено, люди розійшлися. Адміністративні матеріали за статею 185-1 КУпАП складено на організатора заходу та очільника Борщагівської селищної ради.

Калашник додав, що цього тижня він провів чергове засідання Ради оборони області, де в присутності керівників силових структур, голів районів та громад довів рішення уряду про порядок проведення масових заходів, які можуть відбуватися виключно за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог.

"Особливо обурює те, що ці дні в Києві та області є днями жалоби за жертвами жорстокої ворожої атаки, внаслідок якої загинуло 21 киянин. У час, коли ми схиляємо голови в скорботі, подібні святкові заходи є неприпустимими", - наголосив глава ОВА.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кабінет міністрів зобов′язав масові і урочисті заходи в областях узгоджувати з військовим керівництвом, а в Києві – з Генеральним штабом ЗСУ.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/6792

Теги: #порушення #київська #розваги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:56 18.08.2025
Ворог атакував БпЛА Київщину, є пошкодження - Калашник

Ворог атакував БпЛА Київщину, є пошкодження - Калашник

16:39 14.08.2025
Працівниця "Муніципальної охорони" закупила неякісні бодікамери для співробітників

Працівниця "Муніципальної охорони" закупила неякісні бодікамери для співробітників

02:24 08.08.2025
Унаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщині постраждали три жінки, деталі згодом – Калашник

Унаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщині постраждали три жінки, деталі згодом – Калашник

21:29 05.08.2025
Зеленський: Україна не раз пропонувала РФ припинення ракетно-дронових ударів по цивільних і енергетиці, але все це порушувалось

Зеленський: Україна не раз пропонувала РФ припинення ракетно-дронових ударів по цивільних і енергетиці, але все це порушувалось

08:41 02.08.2025
Вечірка у столичному клубі у День жалоби: Поліція Києва розпочала кримінальне провадження

Вечірка у столичному клубі у День жалоби: Поліція Києва розпочала кримінальне провадження

13:30 01.08.2025
Мовний омбудсмен встановив 524 порушення мовного законодавства за перше півріччя 2025р

Мовний омбудсмен встановив 524 порушення мовного законодавства за перше півріччя 2025р

13:36 22.07.2025
НБУ зобов'язав СК "Євроінс Україна" до 22 вересня усунути виявлені під час перевірки порушення

НБУ зобов'язав СК "Євроінс Україна" до 22 вересня усунути виявлені під час перевірки порушення

19:06 17.07.2025
Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації

Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації

15:10 16.07.2025
АМКУ продовжує розгляд справи про порушення конкуренції двома найбільшими фармдистриб’юторами

АМКУ продовжує розгляд справи про порушення конкуренції двома найбільшими фармдистриб’юторами

06:54 10.07.2025
Одну людину поранено внаслідок масованої ракетно-дронової атаки у Київській області – ОВА

Одну людину поранено внаслідок масованої ракетно-дронової атаки у Київській області – ОВА

ВАЖЛИВЕ

До 21 зросла кількість загиблих у Києві

РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

Китай дозволяє РФ воювати попри їхні заяви, що не можна розширювати війну - Зеленський

Вже 19 загиблих у Києві

Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

ОСТАННЄ

Близько 20 тис абонентів на Харківщині залишаються без газу через аварію на газопроводі

До ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ залучено понад 20 волонтерів УЧХ

Кількість підтверджених жертв російської нічної атаки Києва, ймовірно, зростатиме - КМВА

Заява Верховної Ради України: Удар по представництву Євросоюзу в Києві - черговий перетин червоної лінії

Головкоми України й Норвегії обговорили напружену ситуацію на сході України

Комітет захисту журналістів засуджує масований удар РФ по трьох ЗМІ

До 21 зросла кількість загиблих у Києві

РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

Мерц вважає, що після удару РФ по Києву зустріч Зеленського з Путіним не відбудеться

Китай дозволяє РФ воювати попри їхні заяви, що не можна розширювати війну - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА