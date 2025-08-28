Інтерфакс-Україна
Події
20:04 28.08.2025

У МЗС України наголошують на важливості припинення вогню: інакше дуже важко відкривати шлях до дипломатії

1 хв читати
У МЗС України наголошують на важливості припинення вогню: інакше дуже важко відкривати шлях до дипломатії

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца наголосила на важливості припинення вогню, адже Росія здійснила вже щонайменше третю масовану атаку по Україні після нещодавньої зустрічі лідерів ЄС із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

"Росія не виконує ніякі зобов'язання і не має намірів припиняти свою збройну агресію. Для нас, для держави Україна, надзвичайно важливим є те, що має бути, перш за все, припинення вогню, мають бути припинені вбивства, інакше дуже важко відкривати шлях до дипломатії", - сказала вона на 4-му Міжнародному форумі Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи у четвер в Києві.

Беца також нагадала, що зараз пропрацьовується питання безпекових гарантій для України.

"Ми дуже сподіваємося, що вони будуть ефективними, дієвими", - додала вона.

Водночас У МЗС закликали зараз посилити санкційний тиск на РФ, синхронізувати санкційний механізм.

Теги: #війна #позиція #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:59 28.08.2025
РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

20:10 28.08.2025
МЗС Ізраїлю висловило співчуття у зв'язку з атакою РФ по Києву

МЗС Ізраїлю висловило співчуття у зв'язку з атакою РФ по Києву

19:50 28.08.2025
У МЗС України закликали партнерів визнати геноцидом депортацію кримських татар

У МЗС України закликали партнерів визнати геноцидом депортацію кримських татар

19:12 28.08.2025
Угорському послу вручено ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні - Сибіга

Угорському послу вручено ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні - Сибіга

17:17 28.08.2025
Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

15:07 28.08.2025
МЗС Великої Британії викликало російського посла після пошкодження будівлі Британської Ради в Києві – ЗМІ

МЗС Великої Британії викликало російського посла після пошкодження будівлі Британської Ради в Києві – ЗМІ

13:36 28.08.2025
Сибіга та представники 55 дипмісій відвідали місце влучання російської ракети у житловий будинок у Києві

Сибіга та представники 55 дипмісій відвідали місце влучання російської ракети у житловий будинок у Києві

09:27 28.08.2025
Українські дрони завдали ударів по ще двох російських НПЗ – Мадяр

Українські дрони завдали ударів по ще двох російських НПЗ – Мадяр

09:10 28.08.2025
Сибіга: Дії Путіна свідчать про відмову від дипломатії, діалогу та мирних зусиль

Сибіга: Дії Путіна свідчать про відмову від дипломатії, діалогу та мирних зусиль

01:45 28.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

До 21 зросла кількість загиблих у Києві

РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

Китай дозволяє РФ воювати попри їхні заяви, що не можна розширювати війну - Зеленський

Вже 19 загиблих у Києві

Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

ОСТАННЄ

Головкоми України й Норвегії обговорили напружену ситуацію на сході України

Комітет захисту журналістів засуджує масований удар РФ по трьох ЗМІ

До 21 зросла кількість загиблих у Києві

Мерц вважає, що після удару РФ по Києву зустріч Зеленського з Путіним не відбудеться

Китай дозволяє РФ воювати попри їхні заяви, що не можна розширювати війну - Зеленський

Посольство США після ударів по Києву: Трамп чітко заявив, що обидві сторони мають досягати переговорного рішення

Директорка "Грант Торнтон" Чала та Ярема з секретаріату Кабміну увійшли до складу наглядової ради "Укрпошти"

Порошенко назвав запізнілим, але правильним рішення визнати УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ

Україна організує важливі заходи на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН - Зеленський

Нічний обстріл Києва зміцнив рішучість Канади сприяти припиненню війни в Україні з наданням їй гарантій безпеки - прем’єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА