У МЗС України наголошують на важливості припинення вогню: інакше дуже важко відкривати шлях до дипломатії

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца наголосила на важливості припинення вогню, адже Росія здійснила вже щонайменше третю масовану атаку по Україні після нещодавньої зустрічі лідерів ЄС із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

"Росія не виконує ніякі зобов'язання і не має намірів припиняти свою збройну агресію. Для нас, для держави Україна, надзвичайно важливим є те, що має бути, перш за все, припинення вогню, мають бути припинені вбивства, інакше дуже важко відкривати шлях до дипломатії", - сказала вона на 4-му Міжнародному форумі Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи у четвер в Києві.

Беца також нагадала, що зараз пропрацьовується питання безпекових гарантій для України.

"Ми дуже сподіваємося, що вони будуть ефективними, дієвими", - додала вона.

Водночас У МЗС закликали зараз посилити санкційний тиск на РФ, синхронізувати санкційний механізм.