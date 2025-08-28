Шмигаль повідомив про створення єдиного центру трофеїв та доступ для виробників до всіх радянських креслень та документації

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про створення єдиного центру трофеїв та відкриття доступу для виробників до всіх закритих радянських креслень та документації на воєнні вироби.

На спільному заході Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони та кластера оборонних технологій Brave1 "Вирішальні інновації. Наступні кроки України в технологічній війні" Шмигаль зазначив, що Україна "створює нову екосистему виробництва та інновацій, що охоплює етапи: фінансування, виробництво, тестування і інтеграцію у військо. За його словами, цей процес Україна "надзвичайно прискорює" та працює над зменшенням бюрократії.

"Ми створюємо єдиний центр трофеїв. Кожен зразок російської техніки і зброї буде аналізуватись без посередників та чорного ринку…Формуємо відповідну базу документацій: від радянських креслень до сучасних українських напрацювань для перевірених виробників. Це прохання ваше. Ви попросили зробити такі бази, попросили взяти всю аналітику, зібрати в єдиному місці, в єдиному джерелі інформацію про всі трофеї, які ми досліджуємо. Відповідно, формуємо цю базу. Прийняли рішення відкрити всі, що до цього часу були закриті радянські креслення і всю документацію на воєнні вироби", - заявив міністр.

За його словами, це все буде відкрито виробникам, аби вони могли користуватися інформацією і не витрачати часі інженерів на те, що вже і так було розроблено.

Говорячи про етап фінансування у сфері ОПК, Шмигаль зазначив, що закладаються основи через державні замовлення, будуються "розширені довгі контракти на 3-5 років".

Окремо міністр відзначив можливості виробництва і локалізації через модель Build in Ukraine.

"Хочемо, щоб світові компанії приходили в Україну, будували тут нові заводи, цехи, центри ремонту. Маємо конкретні, хороші приклади вже реалізації цієї моделі. Також розуміємо формат "Build with Ukraine". Це спільне виробництво з партнерами за кордоном Також вже цей процес зрушився. Де-факто це експорт наших технологій, наших інновацій, наших знань і нашої зброї до наших країн-партнерів", - зауважив Шмигаль.

Крім того, він нагадав, що Україна створює "Defense City" - особливий правовий механізм для зброярів з можливістю контрольованого експорту.

"Закон прийнятий. Ми вже оперативно, наперед, почали готувати нормативку, підзаконні акти для того, щоб, чим скоріше, все запрацювало", - зазначив очільник відомства.

Говорячи про рівень інтеграції у військо, Шмигаль зазначив, що створюються технологічні інженерні підрозділи в кожному корпусі, власні лабораторії і майстерні, інновації в логістику, програму "дрони за бали", запуск нового маркет-плейсу, автоматизовані замовлення.