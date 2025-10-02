Троє продавців трофейної зброї затримані в різних областях України

Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) та Національної поліції затримали у чотирьох різних областях України чотирьох чоловіків на спробах нелегального продажу зброї та боєприпасів, троє з яких намагалися збувати трофейну зброю з лінії бойового зіткнення.

"Серед вилученого у зловмисників – російські гранатомети, автомати Калашникова, а також саморобні вибухові пристрої", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ.

В Херсонській області затримано 58-річного мешканця Бериславського району, який намагався продати трофейну реактивну протитанкову гранату РПГ-26. Засоби ураження він зберігав у власному будинку під ліжком, де під час огляду також знайшли корпуси гранат із запалами, тротилові шашки та понад 200 набоїв різного калібру до автоматичної зброї. "Виявлені зразки озброєння фігурант знайшов на колишніх місцях дислокації ворожих військ у період окупації правобережжя регіону", - йдеться в повідомленні.

В Рівненській області підозру отримав місцевий житель, який намагався підпільно продати автомат АК-47 та два магазини до нього, які дістав через знайомих у фронтових районах. Бойовий арсенал він зберігав у ямі, яку викопав посеред лісу неподалік місця проживання, з якої вилучили дев’ять артпострілів та чотири бойові гранати.

В Черкаській області затримано колишнього військового, який намагався підпільно продати автомат АК-74, споряджений магазином та глушником, і понад 50 набоїв калібру 5,45 мм.

Крім того, у Чернігівській області затримано 48-річного місцевого жителя, який на території власного домоволодіння займався виготовленням саморобної вибухівки та маскував її під вогнегасники.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).