Інтерфакс-Україна
Події
16:33 13.02.2025

Правоохоронці затримали 17 ділків, які намагалися продати криміналітету "трофейну" зброю

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Правоохоронці затримали 17 ділків, які намагалися продати криміналітету "трофейну" зброю

Служба безпеки та Національна поліція України запобігли новим спробам незаконного збуту зброї та боєприпасів у різних регіонах України.

"За результатами комплексних заходів затримано 17 ділків, які намагались продати криміналітету засоби ураження, знайдені на місцях колишніх боїв. Серед вилученого – російські автомати АК-12, вибухівка та вогнемети, а також арсенал бойових гранат і протитанкові міни", - йдеться у повідомленні СБУ в телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, на Запоріжжі затримано рецидивіста, який після відбуття строку покарання намагався підпільно продати понад 11 кг тротилу і вогнемет "Джміль".

Крім того, на Буковині нейтралізовано злочинне угруповання, яке вивозило зброю з колишніх фронтових територій, а потім шукало клієнтів для збуту. "Серед затриманих – двоє контрактників, що нелегально переправляли засоби ураження до західного регіону", - уточнили в СБУ.

На Волині "на гарячому" затримано 35-річного місцевого жителя, який хотів продати автомат Калашникова. За матеріалами справи, фігурант прикривався волонтерською діяльністю, щоб перевозити зброю з прифронтових регіонів.

На Чернігівщині підозру отримав контрактник місцевої військової частини, який ховав "трофеї" в стіні власного будинку для подальшого збуту.

У Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях затримано ще чотирьох місцевих ділків, які торгували бойовими гранатами, протитанковими мінами та набоями до стрілецької зброї.

У Київській області затримано ще одного військового контрактника, який шукав клієнтів для продажу великокаліберного кулемета та ручного гранатомета.

На Харківщині СБУ викрила ще сімох підпільних торгівців зброєю. У них вилучено арсенал російських автоматів та бойових гранат.

Як повідомили правоохоронці, за викритими фактами фігурантам справ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, Львівської та Івано-Франківської спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Західного регіону, Київської, Деснянської та Чернівецької спеціалізованих прокуратур у сфері оборони, Шевченківської та Немишлянської окружних прокуратур міста Харкова, Львівської та Волинської обласних прокуратур.

Теги: #зброя #трофеї #сбу #збут

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