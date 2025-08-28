Менше ніж за тиждень СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС

Тільки за чотири дні цього тижня спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ уразили 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС, повідомляє українська спецслужба.

"Загальна вартість цієї техніки лише на внутрішньому ринку рф сягає понад $250 млн, а для експорту – в 2,5 рази дорожче", - йдеться в повідомленні СБУ в четвер в телеграм-каналі.

Зокрема, на рахунку спецспризначенців чотири ЗРК "ТОР-М2", три ЗГРК "Панцирь", два ЗРК "С-300", один ЗРК "БУК-М3", радар 50Н6 "С-350", РЛС "Каста-2Е2", РЛС "Подльот", РЕБ "Житель", РЛС "Небо-СВУ", РЛК 55Ж6М "Небо-М".

"Ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти нашим далекобійним безпілотникам. А без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу", - зазначається в повідомленні.