Інтерфакс-Україна
Події
17:28 28.08.2025

Менше ніж за тиждень СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС

1 хв читати
Менше ніж за тиждень СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС

Тільки за чотири дні цього тижня спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ уразили 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС, повідомляє українська спецслужба.

"Загальна вартість цієї техніки лише на внутрішньому ринку рф сягає понад $250 млн, а для експорту – в 2,5 рази дорожче", - йдеться в повідомленні СБУ в четвер в телеграм-каналі.

Зокрема, на рахунку спецспризначенців чотири ЗРК "ТОР-М2", три ЗГРК "Панцирь", два ЗРК "С-300", один ЗРК "БУК-М3", радар 50Н6 "С-350", РЛС "Каста-2Е2", РЛС "Подльот", РЕБ "Житель", РЛС "Небо-СВУ", РЛК 55Ж6М "Небо-М".

"Ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти нашим далекобійним безпілотникам. А без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу", - зазначається в повідомленні.

Теги: #сбу #рф #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:51 28.08.2025
РФ уразила один із кораблів ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув, кількох поранено

РФ уразила один із кораблів ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув, кількох поранено

12:15 28.08.2025
СБУ: 68-річний мешканець прифронтового селища на Запоріжжі отримував від ворога дронами вибухівку для терактів

СБУ: 68-річний мешканець прифронтового селища на Запоріжжі отримував від ворога дронами вибухівку для терактів

11:55 28.08.2025
ГУР в Азовському морі уразив російський ракетний корабель проєкту "Буян-М"

ГУР в Азовському морі уразив російський ракетний корабель проєкту "Буян-М"

10:54 28.08.2025
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об’єктів росіян, задіяних у війні

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об’єктів росіян, задіяних у війні

06:33 28.08.2025
Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

23:26 27.08.2025
США частково дозволили імпорт певних діамантів з Росії

США частково дозволили імпорт певних діамантів з Росії

17:19 27.08.2025
Суд засудив російського агента до 15 років ув’язнення за підготовку атаки на Дніпровську ГЕС — СБУ

Суд засудив російського агента до 15 років ув’язнення за підготовку атаки на Дніпровську ГЕС — СБУ

11:05 27.08.2025
СБУ затримала на Київщині працівника хімзаводу, який коригував ворожі удари

СБУ затримала на Київщині працівника хімзаводу, який коригував ворожі удари

17:13 26.08.2025
Зрадник, який "зливав" ворогу маршрути руху військових ешелонів на Дніпропетровщині, отримав 15 років тюрми

Зрадник, який "зливав" ворогу маршрути руху військових ешелонів на Дніпропетровщині, отримав 15 років тюрми

15:12 24.08.2025
Генштаб ЗСУ: уражено Сизранський нафтопереробний завод

Генштаб ЗСУ: уражено Сизранський нафтопереробний завод

ВАЖЛИВЕ

Вже 19 загиблих у Києві

Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

Зеленський доручив МЗС з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд військовому

Ердоган у розмові із Зеленським: Туреччина готова зробити все можливе для сприяння контактам на високому рівні заради миру

ОСТАННЄ

Уряд оновив правила у сфері е-нотаріату

Минула ніч стала третьою за кількістю знешкоджених та другою за кількістю випущених по Україні дронів та ракет

Келлог засудив атаку РФ по Україні: Ці жахливі атаки загрожують миру, якого прагне президент США

Вже 19 загиблих у Києві

Дві групи дітей та молодих людей повернулися з тимчасово окупованих територій

Зеленський: Туреччина готова долучитись до гарантій безпеки, зокрема у Чорному морі, та вивчає, яким чином це зробити

Вночі завдано ракетного удару по заводу Bayraktar

Brave1 запускає грантові конкурси та оновлену грантову програму

Впровадження IT-вертикалі у ЗСУ, реєстр зброярів, онлайн-послуги ТЦК, запуск системи "Імпульс": Міноборони про плани з цифровізації

Шмигаль розповів про побудову мережі Kill Web, яка дозволяє бачити поле бою як цілісну систему

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА