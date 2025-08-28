Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

Фото: ДСНС

За час повномасштабної агресії РФ в Україні загинуло понад 15 тисяч і поранено більше 34 тисяч цивільних осіб, знищено і пошкоджено близько 237 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури, зазначає генеральний прокурор Руслан Кравченко.

В телеграм-каналі в четвер Офіс генпрокурора повідомляє, що такі цифри озвучив Кравченко на нараді з керівниками правоохоронних органів, зазначивши, що головним пріоритетом у воюючій країні є забезпечення належної фіксації та розслідування злочинів проти миру задля формування доказової бази для Міжнародного кримінального суду (МКС) та Спеціального трибуналу.

За словами генпрокурора, кількість воєнних злочинів, скоєних РФ, вже перевищила 178 тисяч і ця цифра щодня зростає.

"Сьогодні вночі рф знову завдала масованого комбінованого обстрілу по Україні. Лише в Києві загинуло 17 осіб, у тому числі 3 дітей", - додав Кравченко.

Він наголосив: "Наш обовʼязок як керівників правоохоронних органів, належним чином їх зафіксувати і зробити все можливе щоб всі воєнні злочинці були покарані".

Крім цього, згідно з повідомленням, Кравченко акцентував увагу на необхідності активізувати роботу щодо розкриття та розслідування вбивств українських військовополонених, фактів жорстокого поводження з ними, порушень їх права на справедливий суд.

Також, як зазначив генпрокурор, важливим напрямком роботи правоохоронців є протидія злочинам проти основ національної безпеки.

Зокрема, за словами Кравченка, обов'язком правоохоронних органів є розкриття фактів диверсій та злочинів терористичного характеру, оскільки до співпраці з ворогом залучаються неповнолітні.