Інтерфакс-Україна
Події
15:13 28.08.2025

Через ворожий удар на Дніпропетровщині загинула людина, ще 4 постраждали

Російські війська атакували керованими авіабомбами Синельниківський район Дніпропетровської області, внаслідок чого одна людина загинула, постраждало ще четверо, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"На Синельниківщині загинув 49-річний чоловік. Ворог вбив його, спрямувавши на Маломихайлівську громаду КАБи. Співчуття тим, хто втратив близьку людину. Ще четверо мешканців постраждали. Побито приватні будинки", - написав він у Телеграмі.

 

