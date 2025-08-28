Через ворожий удар на Дніпропетровщині загинула людина, ще 4 постраждали

Російські війська атакували керованими авіабомбами Синельниківський район Дніпропетровської області, внаслідок чого одна людина загинула, постраждало ще четверо, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"На Синельниківщині загинув 49-річний чоловік. Ворог вбив його, спрямувавши на Маломихайлівську громаду КАБи. Співчуття тим, хто втратив близьку людину. Ще четверо мешканців постраждали. Побито приватні будинки", - написав він у Телеграмі.