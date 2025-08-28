Інтерфакс-Україна
Події
13:47 28.08.2025

Міносвіти: 88% школярів вчитимуться в очному чи змішаному форматах з вересня

2 хв читати
Міносвіти: 88% школярів вчитимуться в очному чи змішаному форматах з вересня

Міністерство освіти заявляє, що з вересня 88% із 3,5 млн школярів вчитимуться в очному чи змішаному форматах.

"Ми очікуємо, що з 1 вересня навчатиметься 3,5 млн дітей, з них 88% матимуть можливість навчатися очно або в змішаному форматі. Це означає, що близько 400 тис. дітей продовжать своє навчання в дистанційному форматі", - сказала заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова в ефірі національного телемарафону в четвер.

За її словами, переважна більшість дітей, які вчитимуться онлайн, проживають в Харківській області, Луганській області, велика частина – в Херсонській і Запорізькій областях, а також діти, які виїхали або знаходяться в Донецькій області.

Крім того, вона розповіла, що станом на сьогодні в Україні будується 221 підземних шкіл, і з 1 вересня відкриються 33 з них, а до кінця року мають добудувати ще 156 об'єктів, що дасть можливість повернутися за парти більш, ніж 100 тис. дітей.

Як повідомлялося, в Запорізькій області до кінця року мають працювати 24 підземні школи.

У Харкові з вересня навчання почнеться у семи підземних школах і шести станціях метрополітену.

Підземні школи з вересня відкриються лише в тих громадах Херсонської області, куди не дострілює реактивна система залпового вогню (РСЗВ) і артилерія. Зокрема, з вересня запрацюють три підземні школи, і до кінця року ще три.

Теги: #навчання #міносвіти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:12 28.08.2025
У Харкові з вересня навчання почнеться у 7 підземних школах і 6 станціях метрополітену - Терехов

У Харкові з вересня навчання почнеться у 7 підземних школах і 6 станціях метрополітену - Терехов

16:17 27.08.2025
ДПСУ: на навчаннях "Запад-2025" в Білорусі кількість військових РФ буде значно менша, але розслаблятися не можна

ДПСУ: на навчаннях "Запад-2025" в Білорусі кількість військових РФ буде значно менша, але розслаблятися не можна

14:37 27.08.2025
Міносвіти продовжило вступ до профтехів до 1 жовтня

Міносвіти продовжило вступ до профтехів до 1 жовтня

10:02 27.08.2025
Міносвіти: 31,2 тис. вступників на магістратуру отримали рекомендації на бюджет

Міносвіти: 31,2 тис. вступників на магістратуру отримали рекомендації на бюджет

15:11 26.08.2025
Міносвіти затвердило концепції освітніх галузей в межах політики "Освіта для життя"

Міносвіти затвердило концепції освітніх галузей в межах політики "Освіта для життя"

20:04 24.08.2025
Велика Британія продовжує програму підготовки українських військових за Interflex до кінця 2026 року

Велика Британія продовжує програму підготовки українських військових за Interflex до кінця 2026 року

07:54 23.08.2025
МЗС застерегло білоруську владу від наближення до кордону і провокування ЗС України під час військових навчань

МЗС застерегло білоруську владу від наближення до кордону і провокування ЗС України під час військових навчань

09:39 22.08.2025
Міносвіти розповіло про оновлені правила олімпіад у новому навчальному році

Міносвіти розповіло про оновлені правила олімпіад у новому навчальному році

18:16 20.08.2025
Навчальний рік 2025/2026 триватиме з 1 вересня до 30 червня - Кабмін

Навчальний рік 2025/2026 триватиме з 1 вересня до 30 червня - Кабмін

19:08 19.08.2025
Національний освітній проєкт CDTO Campus оголошує набір на лідерську програму з кібербезпеки для управлінців

Національний освітній проєкт CDTO Campus оголошує набір на лідерську програму з кібербезпеки для управлінців

ВАЖЛИВЕ

Глава дипломатії ЄС: викликаємо російського посла в Брюсселі

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 15 осіб, серед них четверо дітей – КМВА

Україна діятиме дзеркально у відповідь на рішення Угорщини заборонити в’їзд військовому - Сибіга

Нацполіція: 10 людей вважаються безвісти зниклими внаслідок масованої ворожої атаки по Києву

В Києві внаслідок атаки РФ вже 14 загиблих, з них троє дітей

ОСТАННЄ

Кабмін пропонує Раді унормувати створення мереж філій НВМК

Книгарня "КнигоЛенд"у Києві пошкоджена в результаті російського обстрілу

Фон дер Ляєн планує відвідати 7 країн, що межують з РФ та Білоруссю - поділитися прогресом у розбудові "сильної європейської оборонної промисловості"

Виведений з експлуатації ворожим ударом поїзд "Інтерсіті" планується відновити - "УЗ"

Сибіга та представники 55 дипмісій відвідали місце влучання російської ракети у житловий будинок у Києві

Ворог влучив ракетою в сортувальне депо "Нової пошти", є троє постраждалих

Глава дипломатії ЄС: викликаємо російського посла в Брюсселі

Свириденко обговорила з президенткою Швейцарської конфедерації мирні зусилля України, економічну і торгівельну співпрацю

Україна проінформувала президента Швейцарської Конфедерації щодо демонстративної російської атаки - Єрмак

"Вінницяобленерго" планує повністю заживити до кінця доби знеструмлені внаслідок російської атаки населені пункти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА