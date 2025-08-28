Міносвіти: 88% школярів вчитимуться в очному чи змішаному форматах з вересня

Міністерство освіти заявляє, що з вересня 88% із 3,5 млн школярів вчитимуться в очному чи змішаному форматах.

"Ми очікуємо, що з 1 вересня навчатиметься 3,5 млн дітей, з них 88% матимуть можливість навчатися очно або в змішаному форматі. Це означає, що близько 400 тис. дітей продовжать своє навчання в дистанційному форматі", - сказала заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова в ефірі національного телемарафону в четвер.

За її словами, переважна більшість дітей, які вчитимуться онлайн, проживають в Харківській області, Луганській області, велика частина – в Херсонській і Запорізькій областях, а також діти, які виїхали або знаходяться в Донецькій області.

Крім того, вона розповіла, що станом на сьогодні в Україні будується 221 підземних шкіл, і з 1 вересня відкриються 33 з них, а до кінця року мають добудувати ще 156 об'єктів, що дасть можливість повернутися за парти більш, ніж 100 тис. дітей.

Як повідомлялося, в Запорізькій області до кінця року мають працювати 24 підземні школи.

У Харкові з вересня навчання почнеться у семи підземних школах і шести станціях метрополітену.

Підземні школи з вересня відкриються лише в тих громадах Херсонської області, куди не дострілює реактивна система залпового вогню (РСЗВ) і артилерія. Зокрема, з вересня запрацюють три підземні школи, і до кінця року ще три.