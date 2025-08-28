Інтерфакс-Україна
13:38 28.08.2025

Виведений з експлуатації ворожим ударом поїзд "Інтерсіті" планується відновити - "УЗ"

Ворожий обстріл депо, яке обслуговує швидкісні потяги, вперше з 2012 року вивів з експлуатації поїзд "Інтерсіті" виробництва Hyundai, його планується відновити, повідомив голова філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олег Головащенко.

"Дійсно, за весь час експлуатації швидкісних поїздів, до 2012 року це перше таке значне пошкодження. Тому це буде, дійсно, непростий виклик як для нас як експлуатантів, так і для ремонтного підприємства, яке буде виконувати ремонт", - наголосив Головащенко під час спілкування з журналістами в четвер.

За його словами, була оперативно локалізована пожежа працівниками, які проходять постійні навчання для цього. Завдяки цьому вогонь не поширився на інші ділянки, вагони та не перекинувся на інші будівлі.

Заступник міністра з розвитку громад та територій Олексій Балеста пояснив, що це була цивільна інфраструктура, де не проводяться будь-які капітальні ремонти.

"Це депо, яке обслуговує, власне кажучи, наші поїзди "Інтерсіті". І прямим влучанням безпілотників ми отримували такі пошкодження, які повністю вивели цей поїзд з експлуатації", - зауважив Балеста.

Він також зазначив, що відновлення цього потягу відбуватиметься  разом з міжнародними партнерами та  українськими виробниками.

Головащенко додав, що "Укрзалізниця" працюватиме за розкладом, використовуючи  підмінний руховий склад.

Залізничники також оперативно відновили інфраструктуру пошкодженого російським ударом вночі у четвер вузла у Козятині, рух через нього відновлено, повідомила "УЗ".

Як повідомлялося, цієї ночі російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу, зокрема по парку швидкісних поїздів "Інтерсіті+".

Теги: #укрзалізниця #обстріл #інтерсіті

