13:33 28.08.2025

Ворог влучив ракетою в сортувальне депо "Нової пошти", є троє постраждалих

Фото: https://t.me/novapostcorp

Ворог під час чергового обстрілу у ніч на 28 серпня  влучив ракетою по сортувальному депо "Нової пошти", внаслідок удару постраждали троє  працівників, повідомляє пресслужба компанії.

"Під атаку потрапило сортувальне депо "Нової пошти", влучання прийшлося на автодвір. Унаслідок удару постраждали троє наших працівників ", - написала компанія в Телеграм-каналі.

Зазначається, що фахівець ділянки  Сергій Славенський перебуває у тяжкому стані,  фахівець ділянки  Іван Дульнєв та водій авто БДФ Юрій Юхимчук - у  стані  середньої тяжкості.

Компанія повідомила, що забезпечує постраждалих і їхні родини всією необхідною підтримкою: медичною, психологічною та матеріальною.

"Нова пошта" також попередила, що доставка може затриматися, оскільки під час повітряної тривоги сортування призупинялося. Відправлення залишилися неушкодженими.

