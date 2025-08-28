У ДТП на Кіровоградщині загинуло 6 людей, серед них – дитина, ще 6 постраждали – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram/https://t.me/dsns_telegram

У масштабній аварії за участю автобусу MAN та мікроавтобусу Mercedes загинуло шість осіб, серед них дитина, ще шестеро – травмовані, повідомили у четвер Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Наслідки масштабної ДТП: загинуло 6 осіб, серед них дитина, ще 6 – травмовані, їх госпіталізували до лікарні. Смертельна автотроща за участі автобуса MAN і мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter сталася біля села Хмельове Новоукраїнського району", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

Повідомляється, що рятувальники вивільнили тіла загиблих із понівечених транспортних засобів.

Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.