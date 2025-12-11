ДТП з шкільним автобусом сталася в Дніпропетровській області, загинули 2 дорослих, постраждала дитина

Фото: ДСНС

Двоє людей загинули, семеро постраждали, в тому числі дитина, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на автошляху "Стрий-Луганськ-Ізварине" поблизу села Саксагань Кам’янського району Дніпропетровської області у четвер вранці, повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Сталося зіткнення шкільного автобусу "ЗАЗ" із автомобілем "Volkswagen Transporter". В автомобілі "Volkswagen Transporter" загинули двоє чоловіків, одного з них співробітники ДСНС деблокували. Ще семеро осіб, з них одна дитина (дівчинка, 2011 року народження), які на момент події перебували у шкільному автобусі, отримали травми різного ступеня та були госпіталізовані до лікарень", - йдеться в повідомленні.

Причини події встановлюють представники поліції.