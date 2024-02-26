Україна має намір за три роки закупити 1,5 тис. шкільних автобусів в українських виробників - Шмигаль

Кабінет Міністрів України має намір активізувати програму "Шкільний автобус", щоб закупити у вітчизняних виробників 1,5 тис. шкільних автобусів протягом трьох років, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Плануємо найближчим часом задіяти низку інструментів допомоги вітчизняному товаровиробнику. Перший інструмент - це публічні закупівлі. Будемо розширювати перелік категорій товарів, які закуповують у локального виробника. Зокрема, йдеться про розширення локалізації на оборонні закупівлі. (...) Додатковим стимулом стане активізація програми "Шкільний автобус". Це закупівля 1,5 тис. автобусів за три роки в українських виробників", - сказав Шмигаль на форумі "Зроблено в Україні" в Києві в понеділок.

Зі свого боку перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що уряд України шукатиме можливості збільшити бюджетне фінансування програми "Шкільний автобус" для завантаження замовленнями українських виробників.

"Маємо діючу програму "Шкільний автобус". Ми розуміємо, що потужності українських виробників удвічі більші, ніж обумовлений бюджетом ліміт нашої програми. Звісно, ми шукатимемо можливість, як збільшити його для того, щоб завантажити українських виробників замовленнями. Маємо потребу наразі в країні 1600 шкільних автобусів", - сказала вона на форумі.

Як повідомлялося, у 2024 році, як і роком раніше, у держбюджеті закладено 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів.

Водночас українські виробники зазначали, що в разі збереження суми субвенції закупівлі автобусів порівняно з 2023 роком можуть скоротитися на 15-20% з урахуванням подорожчання автобусів.

Шкільні автобуси купують за умови співфінансування з держбюджету й місцевих бюджетів.

У 2023 році місцеві бюджети витратили 971,6 млн грн із передбачених 996,6 млн грн субвенції, водночас за запланованої закупівлі 546 шкільних автобусів на кінець 2023 року місцеві ради придбали 434 автобуси.

В Україні автобуси в модифікації "шкільний" випускають АТ "Черкаський автобус", Чернігівський автозавод корпорації "Еталон", Запорізький автозавод корпорації "УкрАВТО".