Інтерфакс-Україна
Події
14:58 16.04.2025

Громади у 2025 р. придбали 110 шкільних автобусів із запланованих 600

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Громади у 2025 р. придбали 110 шкільних автобусів із запланованих 600
Фото: НУШ

Громади України з початку поточного року вже закупили 110 нових шкільних автобусів вітчизняного виробництва через електронний каталог Prozorro Market, зокрема частину транспорту придбали для заміни знищеного внаслідок війни, повідомляє Мінекономіки.

"У 2025 році уряд виділив на програму 1,6 млрд грн. Автобуси виготовляються в Україні, на заводах у Чернігові, Черкасах, Луцьку та Запоріжжі, а до виробничого ланцюга залучено понад 200 українських компаній", - пояснила перша віце-прем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко, яку цитує пресслужба відомства в середу

Лідером за кількістю закупівель стала Івано-Франківська область, де придбали 40 автобусів.

"Регіон уже використав понад 85% субвенції, виділеної урядом на 2025 рік", - йдеться у повідомленні.

Також нові автобуси отримають: Львівська (30 од.), Миколаївська (12 од.), Волинська (12 од.),  Хмельницька (10 од.), Кіровоградська (5 од). та Черкаська (один) області.

Мінекономіки нагадує, що згідно з умовами програми, держава покриє від 70% до 95% вартості автобусів, а решту витрат компенсують місцеві бюджети

Загалом цьогоріч планується придбати близько 600 автобусів.

Програма реалізується третій рік поспіль. За цей період через Prozorro Market громади закупили понад 1000 шкільних автобусів на понад 3 млрд грн.

З 2024 року програма "Шкільний автобус" реалізується завдяки фінансовій співпраці між ЄС та Україною в рамках реалізації інструменту Ukraine Facility.

Як повідомлялося, 40 автобусів для Івано-Франківської області поставить АТ "Черкаський автобус", зокрема 27 од. за ціною 3,6 млн грн за кожен і 13 автобусів (з двома місцями для школярів з обмеженою здатністю до пересування) за 3,85 млн грн за один.

За інформацією в "Прозоро", завод також поставить 12 автобусів Миколаївській громаді за 46,8 млн грн.

Львівщина отримає 30 автобусів "Еталон" виробництва Чернігівського автозаводу за 126,36 млн грн.

На адресу Волинської області автобуси постачатимуть ТОВ "Хмельниччина Авто" (УкрАВТО Груп) – 5 од. за 19 млн грн; та ТОВ "БАС Мотор" (автобуси "Богдан") – 7 од. за 24,85 млн грн.

Теги: #шкільний_автобус #закупівля

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