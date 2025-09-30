Румунія планує закупівлю 216 танків Abrams та 76 похідних машин у США

Міністерство національної оборони Румунії звернулося до парламенту з проханням схвалити початок процедури укладання контрактів на закупівлю 216 танків Abrams та 76 похідних машин у США в рамках програми оснащення "Головний бойовий танк", зазначено на сайті відомства.

Як повідомляє Міноборони країни, на першому етапі вже було закуплено 54 модернізовані танки Abrams M1A2 SEPv3 та 12 похідних машин за угодою "Уряд-Уряд" зі США на суму понад 1,068 млрд доларів США. Очікується, що поставки обладнання завершаться до 2028 року.

"Етап І (фаза 2) програми оснащення, з орієнтовною вартістю 458,20 млн доларів США без ПДВ, передбачає завершення комплектування здатності танкового батальйону, оснащеного танком Abrams M1A2 SEPV3. У рамках цього етапу планується закупівля кулеметів, боєприпасів, запасних частин, обладнання для моделювання та тестування, послуг підтримки та технічної допомоги, транспорту, а також начальних послуг", - йдеться в заяві.

Друга фаза передбачає масштабне розширення: придбання 216 танків та 76 похідних машин для оснащення підрозділів танків і піхоти, закупівлю логістичного обладнання та спеціальних тренажерів.

"Етап II програми передбачає заходи для захисту безпеки Румунії через технологічне та промислове співробітництво, щоб танки та їхні підсистеми вироблялися й обслуговувалися в країні", – заявили в Міністерстві оборони. Орієнтовна вартість цього етапу становить 6,488 млрд євро без ПДВ.

