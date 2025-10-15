Литва виділить EUR30 млн на закупівлю озброєння для України - глава Міноборони

Литва виділить EUR30 млн на ініціативу PURL на закупівлю зброї для України, заявила глава литовського Міноборони Довіле Шакалене в середу перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

"Литва готова виділити 30 мільйонів євро на проект PURL. За потреби ми можемо перерахувати кошти вже сьогодні, і ми дуже сподіваємося, що наступний пакет (військової допомоги - ІФ-У) буде сформовано якомога швидше", - сказала Шакалене, яку цитують литовські ЗМІ.

PURL - ініціатива, спрямована на сприяння придбанню та передачі Україні американських оборонних товарів і послуг з використанням пожертвувань союзників і партнерів. У рамках цієї ініціативи європейські країни та Канада фінансують закупівлю американської військової продукції для швидкого та ефективного надання Збройним силам України необхідної підтримки.