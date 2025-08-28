Інтерфакс-Україна
Події
10:30 28.08.2025

"Укрзалізниця" відновила рух через Козятин, затримки окремих поїздів до 5 годин

Залізничники оперативно відновили інфраструктуру пошкодженого російським ударом вночі у четвер вузла у Козятині, рух через нього відновлено, повідомила АТ "Укрзалізниця".

"Всі поїзди, що прямуватимуть до Вінниці, Тернополя, Хмельницького, Львова та Одеси, будуть прямувати через Козятин без обʼїзду раніше пошкодженої ділянки", - повідомила компанія у Телеграм-каналі.

Зазначається, що на одній із ділянок регіону поїзди прямуватимуть під резервними тепловозами, адже відновлення інфраструктури ще триває.

В "УЗ" наголосили, що затримки низки рейсів зберігатимуться, зокрема поїзд №77/78 Ковель-Одеса затримується на 5 год. 20хв, №1/2-123/124 Ворохта-Івано-Франківськ-Харків – на 5 год. 14хв., №3/4 Ужгород-Запоріжжя – на 5 год. 5хв., №105/106 Одеса-Київ – на 5 год.

Серед міжнародних рейсів №93/94 Хелм-Харків затримується на 4 год 52 хв, №31/32 Пшемисль -Запоріжжя – на 4 год 41 хв., а №715/716 Пшемисль –Київ – на 3 год 23 хв.

Детальніше затримки поїздів можна відстежити за посиланням: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/

Раніше повідомлялося, що через пошкодження залізничної інфраструктури в районі Козятина поїзди, що курсували у сполученні між Києвом та Львовом, тимчасово прямували зміненим маршрутом через станції Коростень — Звягель — Шепетівка — Здолбунів — Львів.

Теги: #укрзалізниця #атака_рф #відновлення_руху

