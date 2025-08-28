Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 48 осіб, відомо про 10 загиблих - КМВА

Станом на 09:34 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 48 осіб, відомо про 10 загиблих, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Кількість постраждалих зросла до 48. З них 10 загиблих", — зазначили в КМВА у телеграм-каналі.

Як повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, загалом наслідки ранкової атаки фіксують у восьми районах столиці – Дарницькому, Дніпровському, Солом’янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському, Святошинському та Деснянському районах.

"Так, у Дарницькому районі зруйновано частину 5-поверхового будинку, наразі триває рятувальна операція. Під завалами шукають людей. Також вибиті вікна в багатоповерхівках та пошкоджено автомобілі. Постраждали приватні будинки", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією прокуратури, внаслідок комбінованої атаки на Київ 28 серпня 2025 року станом на 9:30 ранку відомо про 10 загиблих, серед яких одна дитина. Також понад 30 людей постраждали, серед яких четверо дітей та підліток.

Рятувальники та правоохоронці працюють на місцях руйнувань та фіксують наслідки чергового воєнного злочину військових РФ.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.