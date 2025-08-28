Книгарня Readeat у Києві пошкоджена в результаті російського обстрілу

Фото: https://www.facebook.com

Книгарня Readeat у Києві пошкоджена в результаті російського обстрілу, працівники і книги не постраждали.

"Цієї ночі ворожа атака зачепила і нашу книгарню-кавʼярню Readeat на Антоновича. Ми отримали пошкодження — розбиті двері, та найголовніше — усі працівники цілі. Книжки також не постраждали", - йдеться в повідомленні книгарні в мережі Facebook.

Там повідомили, що незабаром після розбору наслідків крамниця продовжить працювати.

Як повідомлялось, 23 травня 2024 року Харківська друкарня "Фактор-Друк" постраждала внаслідок ворожої атаки на місто.

4 липня 2025 року в результаті нічного російського обстрілу постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" в Києві.