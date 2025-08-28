Інтерфакс-Україна
09:19 28.08.2025

Угорщина очікує конкретних кроків від України у питаннях національних меншин

Угорщина очікує конкретних кроків від України у питаннях прав національних меншин, заявив заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр після зустрічі з віце-прем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою.

"Незважаючи на те, що наразі угорсько-українські відносини напружені, діалог може лише просунути вперед", – зазначив Мадяр у Facebook.

Під час зустрічі обговорювалися причини, що стоять за відмовою Угорщини підтримувати членство України в ЄС, зокрема з огляду на ситуацію угорців на Закарпатті: "Віцепрем'єр пообіцяв особисто брати участь у двосторонній роботі, метою якої є спільний пошук рішень спірних питань, пов'язаних із правами меншини".

Мадяр додав: "Інакше навіть теперішнє заохочення залишиться лише ще однією невиконаною обіцянкою, яких ми за останнє десятиліття почули стільки, що ними можна було б перекрити річки більші за Дунай".

У свою чергу, згідно з повідомленням Офісу віцепрем'єра, Качка наголосив, що прямий діалог і співпраця України та Угорщини є найкращим способом реалізувати спільні інтереси розвитку угорського та українського суспільств, а інтеграція України в ЄС допоможе розвитку відносин між країнами.

Серед іншого, сторони обговорили подальші практичні кроки з усіх істотних питань.

 

