08:31 28.08.2025

Зеленський: Ми очікуємо реакції Китаю та Угорщини. І вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після чергового російського удару по Києву світ має продемонструвати чітку реакцію, а проти Росії повинні бути запроваджені нові жорсткі санкції.

"Ми очікуємо реакції Китаю на те, що відбувається. Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Цього немає через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції", — зазначив глава держави у телеграм-каналі.

Він наголосив, що настав час для нових санкцій проти Росії. "І вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії за все, що вона робить. Вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни. Вічна памʼять усім жертвам Росії!", — заявив Зеленський.

 

