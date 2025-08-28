У Голосіївському та Шевченківському районах Києва пошкоджені житлові будинки, у центрі – влучання в торгівельний центр

У Києві внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки в Голосіївському та Шевченківському районах, а також зафіксоване влучання в торгівельний центр у центрі міста, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У Голосіївському районі пошкоджений житловий будинок. Ще один – у Шевченківському районі. Бригади виїхали на місця", – зазначив він.

"У центрі столиці влучання в торгівельний центр", – пізніше додав Кличко.

Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/5198

https://t.me/vitaliy_klitschko/5199