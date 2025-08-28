Інтерфакс-Україна
05:48 28.08.2025

Масована атака на Київщину: пошкоджено будинки, є постраждалий - Калашник

Київська область зазнала масованої атаки ворога з використанням дронів, крилатих та балістичних ракет, під удар потрапили мирні населені пункти, відомо про одного пораненого, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

"Під ударом звичайні мирні населені пункти області. На жаль, унаслідок атаки є постраждала людина", зазначив Калашник.

За його даними, у Фастівському районі 33-річний чоловік отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні, йому надається вся необхідна медична допомога.

Наслідки атаки вже зафіксовані у двох районах області. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та квартиру, а у Фастівському районі – приватний будинок.

