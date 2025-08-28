У Києві кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 12, серед них діти

Кількість постраждалих у столиці внаслідок атаки зросла до 12 осіб, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, серед постраждалих є діти. Поранення отримали двоє братів 10 та 18 років: 10-річного хлопчика госпіталізовано. Крім того, травмувань зазнав 17-річний підліток: "Серед постраждалих також діти. Поранені двоє братів 10 та 18 років: хлопчика 10 років госпіталізовано. Крім цього, травмувань зазнав 17-річний підліток".

Начальник КМВА додав, що атака продовжується і вже є інформація про крилаті ракети в повітряному просторі України.

"Росіяни цинічно бʼють по житловій забудові. У Дарницькому районі пряме влучення по пʼятиповерхівці. Від пʼятого до першого поверху все зруйноване", – повідомив Ткаченко.

Він також зазначив, що є попередня інформація про трьох загиблих, серед яких 14-річна дитина.

