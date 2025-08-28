В результаті ворожої атаки в Києві госпіталізовано двох постраждалих, пошкоджено будівлі в трьох районах

В результаті ворожої атаки в Києві госпіталізовано двох постраждалих, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Наразі екстрені служби працюють у трьох районах столиці. Попередньо: Медики госпіталізували двох постраждалих", - зазначено в повідомленні.

За попередніми даними, у Дарницькому районі пошкоджено два житлові будинки та гаситься пожежа в нежитловій забудові.

"У Дніпровському - падіння уламків на триповерхову офісну будівлю. Є загоряння. Також пожежа в багатоповерховому будинку. У Шевченківському районі постраждала нежитлова забудова", - інформує мер.

Згодом Кличко додав: "У Соломʼянському районі пожежа в приватному будинку. У Дніпровському - пожежа в 25-поверховому будинку. Та падіння уламків на територію дитсадка. Загоряння. Екстрені служби працюють на місцях".



Джерела:

t.me/vitaliy_klitschko/5182

t.me/vitaliy_klitschko/5183