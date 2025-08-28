Інтерфакс-Україна
03:01 28.08.2025

Качка провів у Будапешті переговори з угорськими міністрами щодо ЄС, безпеки та відновлення України

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка провів у Будапешті переговори з Міністром у справах ЄС Яношем Бокою, Державним секретарем та заступником міністра закордонних справ Левенте Мадяром та Міністром сільського господарства Іштваном Надєм, зазначено на сторінці Офісу Віцепремʼєра у Facebook.

Сторони обговорили низку питань, зокрема європейську інтеграцію України та відкриття переговорних кластерів, захист прав національних меншин, безпекову ситуацію в Україні та зусилля для досягнення сталого миру, а також можливості посилення співпраці у торгівлі, енергетиці та відбудові, зокрема участі Угорщини у проектах з відновлення України.

"Прямий діалог і співпраця України та Угорщини є найкращим способом реалізувати спільні інтереси розвитку угорського та українського суспільств, а інтеграція України в ЄС допоможе розвитку наших відносин", – зазначив Качка.

Під час візиту він також відвідав двомовну українську національну школу імені Тараса Шевченка при Державному самоврядуванні українців Угорщини, що працює з 31 серпня 2024 року та може навчати до 700 дітей водночас, а також двомовну загальноосвітню школу та гімназію на базі навчально-виховного комплексу "Maszoret Avot", що функціонує з 1 вересня 2024 року.

Віцепрем’єр ознайомився з роботою закладів та поспілкувався з викладачами й учнями.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1B83sDiN6g/?mibextid=wwXIfr

Теги: #переговори #єс #будапешт

