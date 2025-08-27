Інтерфакс-Україна
Події
20:00 27.08.2025

Зеленський призначив Ольгу Стефанішину послом України в США

Зеленський призначив Ольгу Стефанішину послом України в США
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної послом України в США.

"Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною – тепер уже новим Послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення Посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з Президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Теги: #посол #сша #зеленський

