Зеленський призначив Ольгу Стефанішину послом України в США

Фото: https://www.facebook.com/

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної послом України в США.

"Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною – тепер уже новим Послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення Посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з Президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Далі буде