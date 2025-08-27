Кабмін ліквідував ряд консультативних і дорадчих органів уряду

Кабінет міністрів України вирішив ліквідувати ряд консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених урядом.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, ліквідовано: Міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення законодавства з питань державного управління; Міжвідомчу робочу групу з проведення оцінки стану функціонування інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах; Організаційний комітет з підготовки і проведення заходів у звʼязку з 90-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні; Організаційний комітет з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України; Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу "Євробачення"; Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2020 року з гімнастики художньої; Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників; Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 25-ї річниці Конституції України; Організаційний комітет з підготовки та проведення у 2021 році заходів, повʼязаних з 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи; Організаційний комітет з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітніх Універсіадах, Юнацьких Олімпійських іграх, Європейських іграх та проведення міжнародних спортивних заходів в Україні.