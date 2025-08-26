Кабмін ліквідував Коордраду з популяризації серед населення оздоровчої рухової активності

Кабінет міністрів ліквідував Координаційну раду з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, прийнято рішення ліквідувати такі консультативно-дорадчі органи, утворені Кабміном: Координаційну раду з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності; міжвідомчу робочу групу з розроблення та виконання програми "Здорова Україна".