Більше половини справ про СЗЧ відкрито вже цього року – Офіс генпрокурора

Більше 200 тисяч справ за самовільне залишення частини (СЗЧ) і більше 50 тисяч справ за дезертирство відкрили в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році по липень 2025 року, повідомив Офіс генерального прокурора у своїй відповіді на запит "Українській правді", опублікованій у вівторок.

Згідно з даними у "Єдиному звіті про кримінальні правопорушення" за статтею 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини або місця служби) у 2022 році зареєстровано 6 тис 988 проваджень (з них 347 у період січень-лютий), у 2023 році – 17 тис 658, у 2024-му – 67 тис 840 проваджень.

За сім місяців 2025 року уже зареєстровано 110 тис 511 проваджень за цією статтею, тобто більше, ніж за три минулі роки разом узяті. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ кількість справ, відкритих за СЗЧ, складає 202 тис 997.

У 15 тис 564 з цих справ особам повідомили про підозру, тобто менше 8%

Що стосується статті 408 Кримінального кодексу України (Дезертирство), то з 2022 року по липень 2025 року зареєстровано сумарно 50 тис 58 кримінальних проваджень за цією статтею, у 1 тис 248 провадженнях повідомлено про підозру (2,5%).

З 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року, за даними Державного бюро розслідувань, на службу повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців. За 8 місяців дії спрощеного механізму повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив частину (СЗЧ), до Збройних сил повернулися понад 29 тисяч українських військовослужбовців.