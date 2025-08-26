"Укрзалізниця" намагається вибудувати альтернативні транзитні шляхи – голова правління

АТ "Укрзалізниця" має намір побудувати альтернативні транзитні шляхи за маршрутом через Чорне море, Грузію, Азербайджан, Казахстан та Китай, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський в інтерв’ю "ТСН".

"Ми пробуємо збудувати альтернативні транзитні шляхи. Вони не прості. Це Чорне море, Грузія, Азербайджан, Казахстан, Китай. Ви розумієте наскільки це непростий маршрут", - зазначив Перцовський.

За його словами, складнощів додає те, що транзитний коридор через Каспій також не працює.

Перцовський наголосив, що конкурентною перевагою "Укрзалізниці" та тих ринках є вагони, які вона пропонує для використання приватним власникам для перевезень.

"І хоч ми державна компанія, але намагаємось бути якомога гнучкішими, і будуємо для них рішення, щоб вони брали саме вагони "Укрзалізниці", – наголосив голова правління.

Раніше Перцовський повідомляв, що після повномасштабного вторгнення Росії транзит практично відсутній, хоча у першому півріччі цього року перші транзитні контейнерні пароми було відправлено до Грузії, що відкриває можливості для транзиту до Азербайджану, Казахстану, а також у перспективі й нарощування транзитних обсягів з Китаю через "Серединний коридор".

Щодо пасажирського сполучення, то він виокремив запуск незабаром маршруту Київ-Бухарест. За його словами, з Ужгорода, куди проведено євроколію, у вересні поїдуть потяги за маршрутами до Будапешту, Відня, Братислави тощо.

Раніше наприкінці липня 2025 року голова правління повідомляв, що обсяг експортних перевезень АТ "Укрзалізниця" у січні-червні 2025 року скоротився на 13,5% – до 38,7 млн тонн, внутрішні перевезення – на 11,7%, до 35,5 млн тонн, тоді як обсяг імпортних перевезень зріс на 5,4% – до 5,3 млн тонн.