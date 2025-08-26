У Києві відкрили протезний центр Human Titans

Фото: https://kyiv.klichko.org

У Києві на базі однієї з лікарень відкрили протезний центр Human Titans за підтримки благодійного фонду Life Bridge Ukraine та в рамках співпраці столиці з Берліном, повідомила пресслужба мера столиці Віталія Кличка.

"Ідея створення цього надзвичайно важливого об’єкту виникла під час мого візиту до Берліна близько 2-х років тому. Тоді ми відвідали Військовий шпиталь Бундесверу, де відновлювалися українські захисники. І виникла ініціатива створити центр в українській столиці для допомоги пораненим бійцям. Завдяки підтримці мера Берліна Кая Веґнера, благодійної організації Life Bridge Ukraine та участі компанії ONUR GROUP Ukraine вдалося реалізувати цей проєкт", – цитує Кличка його пресслужба на сайті у вівторок.

Повідомляється, що компанія ONUR GROUP Ukraine взяла на себе більшу частину витрат на капремонт приміщень протезного центру – понад 29 млн грн. З міського бюджету спрямували 11,2 млн грн. Для оснащення протезного центру та виготовлення протезів благодійна організація Life Brigde Ukraine придбала та передала обладнання провідного німецького виробника на суму 14,5 млн. грн. Місто на обладнання виділило майже 3 млн грн. На поточні потреби центру столиця спрямовує 800 тис. грн з бюджету міста.

"В експлуатацію обладнання почали вводити в червні цього року. Фахівці протезного центру вже працюють на ньому і розпочали виготовляти протези. Центр також обладнаний 3D сканером для виготовлення високоточних компонентів протезів. За тестовий час роботи закладу протезування отримали 10 ветеранів з різних регіонів України", – зазначив мер Києва.

За його даними, тяжко пораненим українським бійцям і цивільним хірурги в Україні проводять близько 21 тис ампутацій щороку. У центрах протезування в Берліні пройшли навчання 6 українських техніків-протезистів. Також в рамках проєкту близько 60 українських військових з ампутаціями нижніх кінцівок різних ступенів складності отримали протезування у військовому шпиталі Бундесверу.