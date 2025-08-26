Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили майже 500 обстрілів по 17 населених пунктах Запорізької області, є постраждалий, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 480 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області", - написав він.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Кушугуму, Малокатеринівці, Лукʼянівському, Гуляйполю, Омельнику, Полтавці, Малинівці, Білогірʼю, Залізничному, а 4 обстріли з РСЗВ накрили Плавні, Преображенку, Полтавку, Білогірʼя.

Також 303 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Червонодніпровку, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, а 162 артилерійських удари завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 81 повідомлення про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд та гаражів.

Федоров додав, що чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.