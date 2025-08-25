Свириденко та глава мінфіну Німеччини обговорили фінансування бюджету, оборонку та макрофінансову стабільність України

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілася з віцеканцлером та міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем, вони обговорили фінансування держбюджету, потреби оборони, макрофінансову стабільність.

"Говорили про ключові виклики, з якими сьогодні стикається Україна: фінансування держбюджету, потреби оборони, макрофінансову стабільність. Для нас критично важливе продовження співпраці з МВФ та підтримка партнерів", - написала вона в телеграмі.

Свириденко зазначила, що це перший візит Клінгбайля до Києва.

"Обговорили також реформи та відновлення економіки. Розповіла про "Матрицю реформ" - інтерактивний інструмент, що систематизує понад 200 реформ і більше ніж 400 індикаторів. Уряд зосереджений на кроках з дерегуляції та приватизації. Важливо створити умови, щоб приватний сектор міг інвестувати і відновлювати промисловість, енергетику, житло", - зазначили вона.

За її словами, партнери України з Німеччини поділилися досвідом програм грантової підтримки бізнесу й висловили готовність шукати можливості для залучення інвестицій в Україну.

Крім того, окремо йшлося про євроінтеграцію. "Вже у вересні очікуються рішення щодо переговорних кластерів з ЄС. Важливо , щоб Україна та Молдова рухалися цим шляхом разом", - додала Свириденко.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/300